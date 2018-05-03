Семейство азиатских слонов в Московском зоопарке перевели в наружный вольер

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Семейство азиатских слонов Московского зоопарка с наступлением теплой погоды можно увидеть в наружном вольере, сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

Он отметил, что с приходом тепла во внешние вольеры уже вышли розовые и красные фламинго, тапир, большие бакланы, кудрявые розовые пеликаны, жирафы и сурикаты.

"Также доступ в наружные вольеры получило и семейство азиатских слонов во главе с Филимоном, который за зиму успел хорошенько подрасти и теперь радует посетителей своими забавными играми, в том числе и водными", — рассказал собеседник агентства.

Саралиев также добавил, что ближе к июню, когда установится стабильно теплая погода, в наружном вольере можно будет увидеть карликовую бегемотицу Ксюшу. "Кроме того, из спячки вышли бурый и гималайские медведи, сурки, тушканчики, белогрудые ежи, еноты, енотовидные собаки. Всех животных уже сейчас можно увидеть на экспозиции", — заключил он.