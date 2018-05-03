Животных Московского зоопарка начали переводить на летний рацион питания

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Животных Московского зоопарка постепенно начали переводить на летний рацион питания, уже сейчас питомцы получают специальные минеральные добавки и витаминные комплексы, сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

"Животных постепенно переводят на летний рацион. Витамины и добавки уже дают", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, директор столичного зоопарка Светлана Акулова отметила, что посетители, несмотря на запрет, регулярно подкармливают животных, бросают в их вольеры вредные и даже опасные для здоровья продукты.

"Сотрудникам и волонтерам зоопарка сложно уследить за каждым посетителем, число которых в летнее время день ото дня растет. Поэтому я хочу напомнить всем нашим гостям о том, что кормить животных чем-либо, кроме специализированного корма из установленных на территории автоматов, строго запрещено. Мы относимся к нашим посетителям с уважением и заботимся об их комфорте, и поэтому искренне рассчитываем на то, что и они в свою очередь не будут пренебрегать правилами поведения в зоопарке", — подчеркнула глава зоосада.