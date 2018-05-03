В Минтрансе рассказали о транспортной безопасности моста в Крым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Безопасность моста в Крым будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легковых автомобилей и автобусов, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Движение легковых машин и автобусов по мосту планируется открыть в мае 2018 году, грузовиков — ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года. В четверг было опубликовано распоряжение правительства РФ о завершении работ по обеспечению транспортной безопасности моста в Крым к декабрю 2019 года вместо прежних сроков: для автодорожной составляющей — 30 апреля 2018 года, железнодорожной — 1 декабря 2019 года.

"Безопасность моста будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и коллегами из специальных структур", — сказали в Минтрансе РФ в четверг.

Правительство РФ в начале 2017 года определило ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами моста в Крым, а также автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Крыма и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края.