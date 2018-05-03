В Минтрансе рассказали о транспортной безопасности моста в Крым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Безопасность моста в Крым будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легковых автомобилей и автобусов, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"Безопасность моста будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и коллегами из специальных структур", — сказали в Минтрансе РФ в четверг.
Правительство РФ в начале 2017 года определило ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами моста в Крым, а также автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Крыма и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края.
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