Роскомнадзор не исключил блокировки подсетей 15 хостинг-провайдеров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Роскомнадзор не исключает блокировки IP-адресов еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, если они продолжат предоставлять свои IP-адреса мессенджеру Telegram для работы на территории РФ, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы сейчас ведем переговоры более чем с 15 хостинг-провайдерами, не блокируя подсети. Там они достаточно мелкие, я не уверен, что там есть какие-то серьезные социально значимые ресурсы… Но честно обещать, что мы не заблокируем подсети этих иностранных хостинг-провайдеров в случае, если они так же будут отказываться идти навстречу российскому законодательству, я сейчас не могу", — сказал Субботин на совещании у советника президента РФ, посвященном ситуации вокруг блокировки Telegram.

Субботин уточнил журналистам, что речь идет исключительно о зарубежных хостинг-провайдерах из разных стран.

Он напомнил, что Роскомнадзор разблокировал три подсети, отметив, что ведомство намерено продолжить работу в этом направлении. "Как вы знаете, мы не только заблокировали порядка 70 подсетей, мы еще разблокировали три достаточно крупные подсети — это более 3 миллионов IP-адресов — в эту субботу", — сказал Субботин.

"Мы находимся в диалоге с хостинг-провайдерами, которым эти подсети принадлежат. Мы постоянно мониторим их (подсети — ред.) Как только мы увидим, что мы можем их разблокировать, мы их разблокируем. Для нас это приоритетная задача", — сказал замглавы ведомства.

Роскомнадзор делает все, чтобы убрать все неудобства от блокировки подсетей для российского бизнеса, добавил он.