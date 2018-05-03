Минтруд отметил снижение числа безработных россиян на прошлой неделе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На 25 апреля численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 1 % и составила 760,1 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 18 по 25 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 % и составила 760 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 530 человек", — сообщили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Алтайском крае, республиках Крым, Алтай, Астраханской, Курганской, Сахалинской, Тамбовской, Самарской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Рост численности безработных граждан отмечен в г. Севастополе, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, Бурятия, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, Тюменской области.

По состоянию на 25 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 783 человека.

По данным Минтруда, на 1 апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1 % от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года – 1,2 %).

Также, на 25 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.