МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, через которые можно было получить доступ к Telegram, заявил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

С 20 апреля, когда Роскомнадзор приступил к таким блокировкам, их число выросло почти в три раза — тогда доступ ограничивался к 18 сервисам.

Субботин добавил, что сейчас идут переговоры с 15 иностранными хостинг-провайдерами, и если те продолжат предоставлять Telegram свои IP-адреса, то, возможно, тоже попадут под блокировку.

При этом три крупные подсети ведомство разблокировало и намерено продолжать эту работу. "Мы находимся в диалоге с хостинг-провайдерами, которым эти подсети принадлежат. Мы постоянно мониторим их. Как только мы увидим, что мы можем их разблокировать, мы их разблокируем. Для нас это приоритетная задача", — сказал Субботин.

Роскомнадзор с середины апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы блокирует Telegram из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировок Telegram начал использовать хостинг Amazon и Google, а Роскомнадзор — блокировать IP-адреса этих компаний. Поэтому многие ресурсы столкнулись с проблемами в работе в России.