Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки Viber

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет, заявил журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Сейчас пока по Viber никаких предпосылок по блокировке нет", — сказал он.

Субботин пояснил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), не исполняющий требования, предусмотренные законодательством.

"У нас закон, какой есть. Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку", — сказал замглавы Роскомнадзора. Однако Viber пока не включен в реестр ОРИ.