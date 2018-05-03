В московских парках летом откроют три бассейна и 25 зон отдыха около воды

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три бассейна и 25 зон отдыха у воды без купания будут работать в парках Москвы летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".
В частности, подобные зоны откроются в парках "Красногвардейские пруды", Измайловский, Лианозовский, Гончаровский, у прудов "Радуга", "Сокольники", "Фили", 50-летия Октября, у зоны отдыха "Борисовские пруды", в усадьбах "Воронцово", "Коломенское", "Алтуфьево", "Люблино", "Царицыно". Они также начнут работу, как только позволит погода, отметили в "Мосгорпарке".
"В парке "Сокольники" в рамках программы "Московское долголетие" пенсионеры смогут поиграть на бильярде совершенно бесплатно. Парк активно привлекает в программу людей в возрасте от 50 лет, проживающих в районах Сокольники, Преображенское и Богородское"", — добавили в "Мосгорпарке".