В московских парках летом откроют три бассейна и 25 зон отдыха около воды

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три бассейна и 25 зон отдыха у воды без купания будут работать в парках Москвы летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".

"В этом сезоне в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, бассейны будут работать в парке "Сокольники" (два стационарных) и в парке "Фили" (понтонный). Они начнут функционировать, как только — и если — позволит погода. Также в летнем сезоне будут функционировать зоны массового отдыха и зоны отдыха у воды без купания. Всего их будет 25", — говорится в сообщении.

В частности, подобные зоны откроются в парках "Красногвардейские пруды", Измайловский, Лианозовский, Гончаровский, у прудов "Радуга", "Сокольники", "Фили", 50-летия Октября, у зоны отдыха "Борисовские пруды", в усадьбах "Воронцово", "Коломенское", "Алтуфьево", "Люблино", "Царицыно". Они также начнут работу, как только позволит погода, отметили в "Мосгорпарке".

Помимо этого, как рассказали в пресс-службе, московские парки предложат москвичам и гостям столицы необычные развлечения. Так, в усадьбе "Воронцово" можно научиться ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, в Измайловском парке — покататься на космическом фантастаре, а в саду им. Баумана есть возможность поучаствовать в квестах на английском языке.

"В парке "Сокольники" в рамках программы "Московское долголетие" пенсионеры смогут поиграть на бильярде совершенно бесплатно. Парк активно привлекает в программу людей в возрасте от 50 лет, проживающих в районах Сокольники, Преображенское и Богородское"", — добавили в "Мосгорпарке".