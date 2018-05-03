Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в парке "Сокольники"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в московском парке "Сокольники"; его участниками станут 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба Года добровольца в России.
Участников мероприятия ожидают пикник благотворительных и волонтерских организаций, творческие мастер-классы, встречи с послами Года добровольца, а также спортивные состязания и забеги, цирковые представления, кинопоказы и праздничный концерт с участием российских звезд, в том числе Quest Pistols Show, "Пиццы", Burito, МОТ, Юлианны Карауловой, Алексея Воробьева и других.