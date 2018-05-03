Транспортную безопасность моста в Крым обеспечат в 2019 году

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Работы по обеспечению транспортной безопасности моста в Крым, по которому будет организовано автомобильное и железнодорожное движение, должны быть завершены к декабрю 2019 года, следует из распоряжения правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Движение легковых машин и автобусов по переходу планируется открыть в мае 2018 году, грузовиков — ориентировочно в октябре 2018 года. Движение поездов должно быть запущено в конце 2019 года.

Согласно опубликованному в четверг распоряжению правительства, работы по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами транспортного перехода через Керченский пролив должны быть завершены к 1 декабря 2019 года. Предыдущий вариант документа предполагал следующие сроки: по автодорожной составляющей — 30 апреля 2018 года, по железнодорожной составляющей — 1 декабря 2019 года.

Аналогичные работы по безопасности по автомобильным подходам, согласно распоряжению, должны быть завершены к 30 сентября 2018 года. Ранее был указан срок 30 апреля 2018 года.

Правительство РФ в начале 2017 года определило ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами моста в Крым, а также автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Крыма и автодорожного подхода со стороны Краснодарского края.

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