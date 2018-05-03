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Общество

Эксперты рассказали, на сколько могут повысить пенсионный возраст

14:5903.05.2018
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЖенщина на почтамте. Архивное фотоЖенщина на почтамте. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство РФ не будет действовать радикально в вопросе повышения пенсионного возраста: наиболее приемлемыми вариантами называются пороги в 60/63 года для женщин и 63/65 лет для мужчин, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В конце апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что данный вопрос в скором времени будет обсуждаться на законодательном уровне. В четверг "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что кабмин уже готов внести предложения о повышении пенсионного возраста президенту.

Как и на сколько повышать

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев: правительство на пороге обсуждения повышения пенсионного возраста
Замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская напомнила, что среди вариантов, которые обсуждались последнее время в экспертной и политической среде, звучали предложения повысить пенсионный возраст до 60 лет у женщин и 63 лет у мужчин. Это наиболее скромное предложение, подчеркнула она. Второй вариант — установление порога в 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. Наиболее радикальное предложение выдвигал Минфин: 65 лет как для мужчин, так и для женщин.

"Демографический аргумент состоит в том, что женщины живут дольше и реже заняты на тяжелых работах, потому в этой логике необходимо выровнять пенсионный возраст. Однако гендерные стереотипы в России очень сильны, и прежде всего — в кругу политиков. Поэтому я думаю, что наиболее вероятный вариант таков: разница между порогами для мужчин и женщин сохранится, но, скорее всего, ее сократят — то есть это будет не пять лет, а года три, может быть два", — рассказала она.

Эксперт также отметила, что, согласно опросам, большинство россиян поддерживают более ранний выход женщин на пенсию: это мотивируется тем, что у них двойное бремя — воспитание детей и потом внуков и, собственно, занятость.

"Не думаю, что наиболее радикальный вариант, который предлагал (глава Минфина Антон) Силуанов, пройдет. Скорее всего, пороги установят в 60/63, либо 63/65 (лет). Но вот здесь сложно судить, на что решится кабинет. С точки зрения фискальных интересов Минфина, выгоднее, конечно, вариант 63/65", — заявила Синявская.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева также отмечает низкую вероятность реализации в России сценария Минфина.

"Есть вариант быстро повышать пенсионный возраст, чтобы достичь финансового эффекта. Этот эффект действительно зависит от скорости повышения пенсионного возраста, и Минфин пытается сократить трансферт из федерального бюджета в пенсионную систему. Но это означает, что для женщин пенсионный возраст надо повысить сразу на 10 лет. Это очень много, и в мире никто никогда такого не делал", — подчеркнула Малева.

Пенсионерка. архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новому правительству предстоит решить вопрос повышения пенсий, заявил ПФР
С точки зрения Синявской, с социальных позиций наиболее приемлемым и рациональным выглядит вариант повышения пенсионного возраста до 60/63 лет. Причем делать это желательно поэтапно: так в свое время поступил ряд европейских стран, есть и примеры среди бывших советских республик.

"Второй параметр, который обсуждается, помимо границ – темпы повышения. Предложения Минфина также были наиболее радикальны – по году в год. Я думаю, что на это кабмин не решится, скорее всего, будет предложена схема по полгода в год. Это из мирового опыта наиболее интенсивное повышение пенсионного возраста, и ряд стран Центральной, Восточной Европы именно таким образом возраст и повышали", — заявила она.

Синявская подчеркнула, что ввиду того, что у этих мер выраженный фискальный аргумент, наиболее вероятным сценарием будет повышение по полгода в год.

С точки зрения Малевой, наиболее разумные и щадящие варианты повышения — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, то есть повышение порога на пять лет для каждой гендерной группы.

"Мы так запустили этот процесс, его надо было начинать 20 лет назад. Это была крайняя точка, в сущности, делать это надо было и раньше. Сейчас мы должны понимать, что мгновенного эффекта это не даст. Мы не можем повышать возраст очень быстро, поэтому надо повышать по полгода, по году в год или даже по три месяца для мужчин. Это не исключено, так как у них высокие риски смертности в этих возрастах, но маловероятно. Я думаю, женщинам будут повышать по году в год, а мужчинам – по полгода в год", — рассказала она.

Будет ли готов рынок труда?

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста
Что касается сроков реализации реформы, Синявская считает наиболее вероятным 2020 год. Необходимо дать время, чтобы рынок труда подготовился, отмечает она. В свою очередь Малева указывает на неоднозначность того, как реформы могут отразиться на состоянии рынка.

"Мы можем повысить пенсионный возраст хоть до 90 лет, но проблема в том, что люди начнут оставлять работу по причине инвалидности. Нам ничто не мешает установить пенсионный возраст в 100 лет, но мы понимаем, что за этим последует. В конце концов, готов ли российский рынок труда оставить пожилых людей на работе? Достаточно ли у них высокая производительность, чтобы в полтора раза повысить ВВП? Для экономики, которая теряет рабочую силу, надо привлекать пожилых людей. Но здесь нет очевидных решений", — заявила она.

В целом, отмечает Синявская, на уровне президента будут высказаны и социальные, и экономические аргументы. "Их столкновение не позволят провести радикальные варианты. Но в то же время те сценарии повышения, которые дают минимальную экономию и более социально приемлемы, тоже маловероятны", — отмечает эксперт.

Синявская подчеркивает, что повышение пенсионного возраста вряд ли будет единственной мерой, предпринимаемой в этой сфере. "Скорее всего, будет некий пакет мер по реформированию пенсионной системы, потому что повышение пенсионного возраста ни в коем случае нельзя рассматривать как панацею от всех проблем", — рассуждает она.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Бред... В стране, где плохо создаются рабочие места, искусственно оставлять на работе целую толпу пожилых!
Ну переместятся эти очереди из собеса на биржу труда, и что???
Вместо пенсии будут ходить за пособием, и это всё также из бюджета...
иКономисты блин (
15:07
03.05.2018
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