Процесс возможной блокировки Viber может занять полгода, заявил Клименко

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Процесс блокировки мессенджера Viber может аналогично истории с Telegram занять полгода от момента получения запроса со стороны ФСБ, заявил РИА Новости советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в кулуарах пресс-завтрака IDACB.

Ранее в четверг глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров переадресовал к ФСБ вопрос о возможных действиях в отношении мессенджера Viber, аналогичных действиям в отношении мессенджера Telegram. По его словам, если у ФСБ будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, "они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение".

"Насколько я знаю, руководитель Viber заявил, что у них такая же система авторизации как у Telegram. Никифоров достаточно справедливо предположил, что если будет такой же процесс, у ФСБ будут такие же вопросы к Viber, а он не сможет выдать, то процедура будет точно такой же. Никто не знает (как долго может Viber не быть запрещенным — ред.). Насколько я знаю, процедура Павла Дурова (основателя Telegram — ред.) заняла от момента предъявления просьбы до решения суда примерно полгода. Но это если вопросы будут, по-моему, это логично", — сообщил Клименко.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ.

Позднее компания-владелец мессенджера заявила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.