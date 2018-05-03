Эксперты рассказали, к чему привела блокировка Telegram

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Блокировка Telegram в России и Иране не помешала мессенджеру быстро собрать средства на проведение ICO (публичное размещение токенов), наибольший объем средств собран, скорее всего, со стороны российских инвесторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Компания Telegram в марте текущего года сообщала, что собранные средства в результате закрытых предпродаж токенов будут использованы для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), обслуживания самого мессенджера Telegram и для других целей. При этом отмечалось, что эмитент может организовать еще одно или несколько размещений токенов.

В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщила, что Telegram решил отказаться от проведения ICO. По данным издания, причиной послужило то, что компания собрала достаточно средств в ходе двух закрытых раундов предпродаж (pre-sale) токенов. Так, Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда. В то же время другой источник сообщил изданию, что причиной для отказа от проведения ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере.

Пиар на блокировке

Большинство экспертов считают, что недавний запрет на мессенджер в России и Иране вряд ли повлиял на рост темпов сбора средств на публичное размещение токенов.

"Запреты не могли повлиять, так как Telegram — мировая площадка и запрет мало что значит, опять же с учётом того, что пользователи с легкостью обходят эти запреты", — полагает глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Поддержал эту точку зрения и партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. "Сомневаюсь, что блокировка мессенджера на территории Ирана и России повлияла на отказ от проведения открытого ICO. Наоборот, блокировка мессенджера должна была доказать миру, что Telegram действительно безопасный, и она явно сделала его более популярным. Последние события могли бы только увеличить доверие к сервису и собираемость средств", — сообщил он.

"Возможно, собранных средств уже более чем достаточно для реализации самых смелых планов, а администрация сервиса приняла решение вообще не иметь дело с неквалифицированным инвесторами, чтобы на волне шумихи не привлекать лишнее внимание SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США – ред.) и других регуляторов стран, где Telegram и TON видят свое присутствие. Это действительно существенно снижает риски юридических претензий", — отметил он.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин, напротив, не исключает, что запрет мессенджера в России также создал "рекламу" мессенджеру.

"Думаю, регуляторы России сделали беспрецедентную рекламную кампанию Telegram и продолжают это делать, прилагая максимум усилий для блокировки и не достигая успеха. Этой весной Telegram стал "Чёрным лебедем" для наших регуляторов, планировавших продолжить формат, реализованный в рамках LinkedIn. Устойчивость мессенджера к жестким действиям регулятора подтвердила надежды многих на децентрализованную экономику и финансовые взаимоотношения, неподконтрольные регуляторам", — поделился он своим мнением.

Вклад родины

Наибольший объем средств в ICO мессенджера Telegram, по мнению ряда инвесторов, вложили именно российские инвесторы.

"Наибольшее количество средств, по нашему мнению, Telegram собрал в России: были заявления от крупных бизнесменов… Средства также были собраны на Ближнем Востоке (ОАЭ), в Китае и в США", — рассказал Зартдинов.

"У Telegram огромное количество инвесторов из России, насколько мне известно. И они вряд ли разочарованы как самой маркетинговой стратегией Дурова, так и решением не делать публичный токенсейл", — добавил Дарбинян.

Достаточно популярный

Эксперты едины во мнении, что собрать досрочно необходимые средства для ICO мессенджеру позволила его популярность.

"Что повлияло на быстрый сбор средств — наличие готовой мировой платформы, которой уже пользуются миллионы пользователей. До этого момента на ICO не было похожих проектов. Инвесторам подходят больше такие истории, чем сказки про выдумывание новых глобальных мессенджеров. Мировым ICO очень не хватает подобной формации", — считает Зартдинов.

"Стремительному сбору средств способствовал ряд факторов, таких как существующий уровень продукта, его популярность и те планы, которые были озвучены. Что касается проведения ICO, не исключаю, что изначально рассматривался в качестве одного из вариантов отказ от публичного размещения", — рассказал Дворянкин.