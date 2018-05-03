Песков призвал не верить слухам о россиянах, ищущих убежище в США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с ходу вряд ли можно доверять информации о якобы рекордном числе россиян, запросивших убежище в США, нужно подходить аккуратно к этим цифрам.

"Никак. Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно", — сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос как в Кремле могут прокомментировать сообщения СМИ о рекордном числе россиян, запросивших убежище в США.

Со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США сообщалось о том, что в 2017 году было подано более 2,5 тысячи ходатайств о предоставлении убежища.