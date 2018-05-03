В Москве зацвели яблони и груши

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Яблони и груши начали цвести на особо охраняемых природных территориях Москвы, во второй декаде мая зацветет сирень, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"Сирень массово зацветет во второй декаде мая. Расцвели яблони и груши, цветет сакура", — рассказали в департаменте.

Кроме этого, практически на все природные территории прилетели кукушки, стрижи, ласточки и соловьи.

Как подчеркнули в пресс-службе, теплая погода в городе только набирает обороты, аномалии зафиксированы не были.