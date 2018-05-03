В Москве на некоторых участках снизят уровень вибрации от движения трамваев

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трамвайные пути в Москве оборудуют виброизоляционными матами, что позволит снизить уровень вибрации от движения трамваев на 30%, сообщили в пресс-службе ГУП "МосгортрансНИИпроект" в четверг.

Такие маты появятся на Новоспасском мосту и Большой Калитниковской улице на трех километрах трамвайных путей.

"От движения трамваев возникает вибрация, которая может воздействовать на фасады зданий. Маты снизят эти вибрации. Их установка начнется в теплое время года. Монтаж матов пройдет во время капитального ремонта трамвайных путей. В будущем планируется применять виброизоляционные маты и на других участках, расположенных близко к жилым домам", — цитирует пресс-служба директора предприятия Александра Полякова.

Как отметили в "МосгортрансНИИпроекте", такие маты снизят на 30% уровень вибрации от движения трамваев.

Впервые виброизоляционные маты в столице уложили весной 2017 года на 100-метровом участке на Красноказарменной улице, после испытаний уровень вибрации удалось уменьшить на 30%, добавили в пресс-службе.