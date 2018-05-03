Военные пенсии с 2012 года выросли почти на 40%, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военные пенсии с 2012 года выросли почти на 40%, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

"С 2012 года военные пенсии увеличены на 39,1%. Средний размер военной пенсии на выслугу лет превышает размер страховой пенсии работников в 1,75 раза и составляет 24,6 тысячи рублей", — сказала Шевцова.

По её словам, с 1 января 2018 года военные пенсии снова выросли на 4%.

"Благодаря последовательно проводимой Минобороны России работе совместно с Государственной Думой и Советом Федерации в условиях отсутствия индексации денежного довольствия с 2012-2017 годы принимались решения о ежегодном повышении военных пенсий на уровень инфляции", — уточнила Шевцова.

Кроме того, в период с 2013 по 2016 год выполнялся указ президента России 2012 года в части ежегодного увеличения военных пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.