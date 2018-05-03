Почтовая марка к инаугурации Путина появится в обращении 7 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почтовая марка к инаугурации президента РФ Владимира Путина поступит в обращение 7 мая, говорится в сообщении "Почты России".

На почтовой марке с надписью "7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации" изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Размер марки — 37х37 мм, номинал — 22 рубля, она издана тиражом 252 тысячи экземпляров и поступит в продажу в отделения "Почты России".

К выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях "Почты России" в Москве на ул. Мясницкой, 26 и в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтской, 9.

На почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал составил 15 рублей.

Избранию Дмитрия Медведева президентом РФ и его вступлению в эту должность в 2008 году также была посвящена памятная тематическая марка. Она была выпущена 7 мая 2008 года номиналом 7 рублей. На марке были изображены флаг и герб, а надпись гласила: "2 марта 2008 года президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев".