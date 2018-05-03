Спасенных на Дальнем Востоке медвежат отправят в Южную Корею

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Четверых медвежат, которых спасли на Дальнем Востоке России, отправят в Южную Корею в рамках проекта по реинтродукции медведей в этой стране, сообщил РИА Новости директор Центра реабилитации и интродукции тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") Виктор Кузьменко.

В феврале к дверям охотнадзора в Приморском крае подбросили гималайского медвежонка. Его поселили в центре реабилитации, где он рос и набирал вес. В марте в Приамурье спасли двух месячных медвежат, которых оставила испуганная лесорубами медведица, когда при валке леса дерево упало на берлогу. Зверей поселили дома у инспектора управления по охране животного мира по Мазановскому району Сергея Сергеева, он кормил медвежат молочной смесью. Позже малышей перевезли в центр реабилитации в Приморье, где их поселили вместе с гималайским медвежонком.

"Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев выбрали наших мишек для участия в этой программе. С двумя медвежатами из Приамурья и двумя из Приморья (один – подкидыш) сначала будут работать в центре "Утес" в Хабаровском крае", — сказал Кузьменко.

По его словам, оттуда зверей отправят в Южную Корею. Решение об участии медвежат в программе принято на уровне госструктур. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.