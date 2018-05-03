Памятные знаки готовятся для глав стран, которые приедут на ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Художники Центра "Русские ремесла", который входит в структуру управления делами президента РФ, разрабатывают дизайн памятных знаков для лидеров стран, которые приедут в Россию на Чемпионат мира по футболу, рассказал интервью РИА Новости генеральный директор Центра Игорь Беляев.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В четверг в Сочи Путин проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, а также проведет встречу с президентом FIFA Джанни Инфантино.

"Изготовлением главной награды занимаемся не мы, но наши художники сейчас разрабатывают дизайн памятных знаков для лидеров стран, которые приедут на Чемпионат. У нас есть 12 вариантов, которые будут направлены на согласование", — сказал он.

Беляев отметил, что "Русские ремесла" имеют целое направление, посвященное спортивной тематике. По его словам, мастера Центра изготавливают кубки и другие призы для российских хоккеистов.

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