Кемеровчане идут к мемориалу у "Зимней вишни" в сороковой день после пожара

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Жители Кемерово в сороковой день после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" с утра идут к народному мемориалу, чтобы почтить память 60 погибших, передает корреспондент РИА Новости.

Сразу после пожара импровизированный мемориал образовался в небольшом сквере рядом со зданием торгового центра. Плюшевыми мишками и цветами были завалены все скамейки. Мемориал образовал форму сердца. На нем, кроме цветов, лежат куклы и другие игрушки, а также фотографии, иконы, статуэтки ангелов, сладости и письма со словами поддержки из разных регионов.

С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара администрация города Кемерово взяла под контроль его охрану и содержание, в частности, уборку территории и увядших цветов. Памятное место до сих пор круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, организовано дежурство волонтеров студенческого корпуса спасателей Кузбасского государственного технического университета "Скала" и Кемеровской епархии. Власти города заявили, что игрушки не будут выброшены.

Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посещали представители федеральных ведомств. Президент РФ Владимир Путин также возложил здесь цветы в память о жертвах крупного пожара.

Ожидается, что в четверг к народному мемориалу приедут полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который позже проведет панихиду по усопшим в Знаменском кафедральном соборе.