Школьницу из Приморья наградили за спасение четырехлетнего мальчика

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Ученице шестого класса Ярославе Родионовой вручили нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение жизни четырехлетнего мальчика на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба администрации края.
По словам школьницы, она шла на тренировку, когда услышала плач ребенка со стороны железнодорожных путей. Мальчик сильно плакал и упирался, но школьница вытащила его с путей.
"Всего через несколько минут проехал поезд, я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его — мультики включила", — рассказала шестиклассница.
Награждение прошло на уроке патриотического воспитания, который врио губернатора провел в четверг, 3 мая, в лицее №3 Владивостока, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ярославе Родионовой, помимо нагрудного знака "Горячее сердце", вручили диплом и путевку во Всероссийский детский центр "Орленок".
Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" учреждена Фондом социально-культурных инициатив под руководством супруги премьер-министра России, президента Фонда Светланы Медведевой.