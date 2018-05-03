МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Более 300 тысяч порций мороженого было продано на фестивале "Московская весна A Сappella", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

Международный конкурс-фестиваль "Московская весна A Cappella" стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.

"На длинных выходных посетители приходили на "Московскую весну" c семьями и друзьями, ведь на этом фестивале можно найти развлечения на любой возраст и вкус. Гуляя по площадкам, гости приобрели 3,4 тысячи виниловых пластинок и более 300 тысяч порций мороженого", — цитирует оргкомитет заммэра Москвы Наталью Сергунину.