В Москве появятся тематические карты и брелоки "Тройка" к ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тематические карты "Тройка" и брелоки с функцией проездного, дизайн которых посвящен чемпионату мира по футболу-2018, появятся в московском метрополитене в мае, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

"На картах и брелоках изобразят российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота. Болельщики и туристы смогут приобрести необычные проездные как памятный сувенир. Тематические брелоки выпустят тиражом две тысячи экземпляров, карты — 100 тысяч штук", — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, брелоки с функцией карты "Тройка" можно будет купить в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская" в начале мая, а карты появятся во всех кассах столичного метро в конце мая.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.