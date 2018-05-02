Британские социологи назвали самые пьющие профессии

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники Национальной статистической службы Великобритании провели опрос и выяснили, что успешные высококвалифицированные специалисты употребляют алкоголь чаще, чем люди со средним достатком.

Социологи пришли к выводу, что на пристрастие к спиртному влияет уровень дохода, возраст, образование, социальный и семейный статус.

Опрос показал, что 70 процентов высококвалифицированных британцев, работающих архитекторами, врачами, юристами или учителями, регулярно употребляют алкоголь.

Количество выпиваемых крепких напитков также оказалось связано с размерами зарплат. Так, почти 50 процентов зарабатывающих менее 11 тысяч евро в год рассказали об употреблении спиртного, в то время как среди людей с заработком более 45 тысяч евро любителей выпить оказалось более 80 процентов.

Меньше всего алкоголь употребляют люди, занимающиеся физическим трудом с относительно низким уровнем дохода.

В ходе исследования также выяснилось, что люди в возрасте в среднем выпивают чаще, чем молодые. При этом пятая часть опрошенных от 25 до 64 лет сообщила, что не пьет вообще.