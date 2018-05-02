Сахаровский центр в Москве забаррикадировали люди в казачьей форме‍

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве у здания Сахаровского центра во вторник собрались активисты, выступающие против проведения фестиваля "Муза непокорных", организаторов которого, в частности, обвиняют в пропаганде украинского режима.

Как сообщило на своей странице в сети "ВКонтакте" движение SERB — одна из организаций, члены которой принимали участие в акции, — ряд соратников попытались забаррикадировать вход на фестиваль. В этом же сообщении некоторых из них подвергли критике за то, что они потом сами попытались проникнуть на мероприятие, чтобы "посмотреть, что там".

Приехавшая полиция задержала нескольких человек из числа протестующих.

Как признаются активисты, "пробандеровский фестиваль" им пока сорвать не удалось. В то же время они пообещали новые акции протеста в Сахаровском центре.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что активисты, в том числе одетые в казачью форму, а также представители самопровозглашенных республик Донбасса блокировали входы и выходы из Сахаровского центра, протестуя против проводившегося там мероприятия.