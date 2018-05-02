Сахаровский центр в Москве забаррикадировали люди в казачьей форме‍

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве у здания Сахаровского центра во вторник собрались активисты, выступающие против проведения фестиваля "Муза непокорных", организаторов которого, в частности, обвиняют в пропаганде украинского режима.
Приехавшая полиция задержала нескольких человек из числа протестующих.
Как признаются активисты, "пробандеровский фестиваль" им пока сорвать не удалось. В то же время они пообещали новые акции протеста в Сахаровском центре.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что активисты, в том числе одетые в казачью форму, а также представители самопровозглашенных республик Донбасса блокировали входы и выходы из Сахаровского центра, протестуя против проводившегося там мероприятия.