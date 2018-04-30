В Петербурге прошла репетиция парада Победы с участием техники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Первая репетиция парада Победы-2018 с участием военной техники в понедельник вечером в Петербурге прошла слаженно, передает корреспондент РИА Новости.

Тренировка военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в понедельник стала третьей по счету в этом году и первой с участием военной техники. Тренировки пройдут на Дворцовой площади 2 и 4 мая в 22:00 мск. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00 мск.

Как передает корреспондент РИА Новости, в десятом часу вечера было снято автомобильное движение по части Невского проспекта, прилегающего к Дворцовой площади. Центр Петербурга стал большой пешеходной зоной, где особенно сильно чувствовалось праздничное настроение. Многие пришли на репетицию парада с детьми. При большом скоплении публики парад проходил четко и оживленно. Было заметно, что зрители с волнением ждали военную технику, которая появилась сразу после того, как по брусчатке прошли пешие колонны.

Планируется, что 9 мая на военном параде на Дворцовой площади в составе механизированной колонны пройдут более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы "Нона-СВК", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы С-400.

Гусеницы 20 единиц техники оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с "резиновым ходом". Ранее сообщалось, что возглавлять колонну боевой техники должны сразу три исторические машины: Т-34-76, Т-34-85 и последний советский тяжелый танк ИС-3, прозванный в народе "щука". Последний на репетиции в понедельник во главе колонны не появился.

Всего в военном параде в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи военных, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии. В парадном строю авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.