Московский зоопарк примет участие в акции "Ночь в музее-2018"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московский зоопарк подготовил специальную программу "Метаморфозы" в рамках столичной акции "Ночь в музее-2018", сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
Так, центральным событием вечера станет проект-коллаборация Московского зоопарка и Музея современного искусства (Мастерской Зураба Церетели) под названием "Зоопарк и Церетели". Межмузейный проект откроется авторской лекцией-прогулкой, в рамках которой гости зоопарка узнают историю создания монументальной композиции "Древо сказок", посетят персональную выставку Зураба Церетели "Весна в зоопарке", на которой представлены ранее не экспонировавшиеся полотна из личной коллекции знаменитого художника. Мероприятие продолжится на территории Мастерской Зураба Церетели, расположенной по соседству с зоопарком: на лекции "Анималистика Зураба Церетели" речь пойдет об образах животных, которые пронизывают все творчество художника.
Отмечается, что для участия во всех мероприятиях "Ночи в музее-2018" необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрация откроется за две недели до мероприятия.