МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Основной акционер группы компаний "Ланит" Георгий Генс скончался на 64 году жизни, сообщила газета "Коммерсант".

Как рассказал изданию управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов, Генс умер на Камчатке, где катался на горных лыжах. По предварительной информации, у него оторвался тромб. Других подробностей пока нет.

Генс являлся основателем и президентом группы компаний "Ланит"

Forbes включал Генса в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал оценивал его состояние в 700 миллионов долларов.

Холдинг "Ланит"

Генс основал холдинг "Ланит" в 1989 году. Входящие в холдинг компании заняты IT-дистрибуцией, консалтингом, аутсорсингом, разработкой софта, а также системной и сетевой интеграцией.

С 1993 года сотрудничает с Центробанком. В 1996 году "Ланит" стал лидером в сфере дистрибуции и интеграции. К 2002 году партнерская сеть холдинга охватывала уже 90 городов России и СНГ. Через год вошел в число 400 крупнейший отечественных компаний.

В 2006 году холдинг обеспечил установку крупнейшей в России холодильной машины в ЦУП Роскосмоса, а в 2009 году — перевооружение наземной метеорологической наблюдательной сети Росгибромета. Еще через три года специалисты холдинга внедрили первую очередь ЕМИАС.

В 2016 году холдинг занимался оснащением технического комплекса космодрома "Восточный", а в прошлом году — автоматизацией парка "Зарядье" в Москве.

В холдинг входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung и LEGO. На начало текущего года Inventive Retail Group управляла 344 магазинами в 36 городах. Ее продажи в прошлом году оставили 54,6 миллиарда рублей, указывает Forbes.