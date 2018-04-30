Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пожарных с профессиональным праздником, поздравление главы государства зачитал глава МЧС Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморья.

Профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают 30 апреля День пожарной охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал "Наказ о Градском благочинии", в соответствии с которым в Москве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.

"Сегодня перед вами стоят серьезные, отвечающие требованиям времени задачи. Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей. В первую очередь — важно повысить эффективность всех звеньев противопожарной службы, повсеместно внедрять новейшие спасательные технологии и системы предупреждения", — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил необходимость укреплять кадровый состав с опорой на лучшие традиции, заложенные ветеранами, уделять внимание развитию добровольной пожарной охраны, поддерживать общественные волонтерские инициативы в этой сфере и воспитывать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности.

"Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально", — отмечается в поздравлении.