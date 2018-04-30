В Саратове 9 мая детям раздадут съедобные ордена времен войны

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Саратове на патриотической акции "Бессмертный полк" 9 мая будут раздавать съедобные ордена времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили участники брифинга на ГТРК "Саратов", пишет местный портал "Общественное мнение".
Для детей — участников демонстрации приготовят шоколадные наборы в обертках в виде восьми орденов: Красной Звезды, Александра Невского, Боевого Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Победы, Нахимова, Суворова и Отечественной войны.
С инициативой подарить маленьким участникам акции коробку шоколадных орденов выступил в начале апреля на заседании региональной Общественной палаты председатель Саратовского областного отделения "Боевого братства" Сергей Авезниязов, сообщало ИА Saratovnews. На заседании он представил образец шоколадок, которые можно выдавать детям.
В то же время читатели, судя по комментариям, в большинстве своем эту идею не оценили.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.