В Саратове 9 мая детям раздадут съедобные ордена времен войны

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Саратове на патриотической акции "Бессмертный полк" 9 мая будут раздавать съедобные ордена времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили участники брифинга на ГТРК "Саратов", пишет местный портал "Общественное мнение".

По словам руководителя штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" Владимира Зеленова, шествие разделится на две колонны, одна из которых будет нести портреты Героев Советского Союза из Вольска, а вторая — портреты женщины-летчиц, воевавших под командованием Марины Расковой.

Для детей — участников демонстрации приготовят шоколадные наборы в обертках в виде восьми орденов: Красной Звезды, Александра Невского, Боевого Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Победы, Нахимова, Суворова и Отечественной войны.

С инициативой подарить маленьким участникам акции коробку шоколадных орденов выступил в начале апреля на заседании региональной Общественной палаты председатель Саратовского областного отделения "Боевого братства" Сергей Авезниязов, сообщало ИА Saratovnews. На заседании он представил образец шоколадок, которые можно выдавать детям.

Председателю палаты Александру Ландо инициатива понравилась, однако он отметил, что подарки нужно выдавать вместе с "памяткой по каждому ордену". "А то шоколадки съедят, фантики выбросят, а что за ордена, на них так и не узнают", — сказал он.

В то же время читатели, судя по комментариям, в большинстве своем эту идею не оценили.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.