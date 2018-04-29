Маршрутная сеть "Магистраль" в Москве перевозит 540 тысяч пассажиров в день

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день уже 540 тысяч человек ежедневно пользуются новыми маршрутами сети "Магистраль".

Седьмого октября 2017 года запустилась вторая очередь обновленной маршрутной сети наземного городского пассажирского транспорта "Магистраль" в центре Москвы.

"Сейчас новыми маршрутами (маршрутной сети "Магистраль") пользуются уже 540 тысяч человек. И это в основном экономически активные пассажиры", — написал он в Twitter.

До открытия маршрутной сети "Магистраль" наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тысяч человек. И это в основном экономически активные пассажиры. https://t.co/8VV9UMETg1 pic.twitter.com/bd8Xdhhd9d — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 апреля 2018 г.

​Собянин отметил, что до открытия "Магистрали" наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день.

"Магистраль" — сеть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют центр, проспекты и окраины. В 2016 году стартовала первая очередь "Магистрали".