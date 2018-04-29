Третьяков надеется, что "Аэрофлот" не накажет невиновную стюардессу

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков возмущен тем, что на рейсе "Аэрофлота" Калининград назвали Кёнигсбергом, однако надеется, что компания не накажет за это невиновного, об этом он заявил РИА Новости в воскресенье.

Ранее Третьяков в своем аккаунте в "Твиттере" написал, что 25 апреля в самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград слышал сделанное по-английски объявление о том, что самолет совершает рейс "Москва-Кёнигсберг", хотя перед этим по-русски город назначения назвали верно. В ответ "Аэрофлот" со своего твиттер-аккаунта сообщил, что проверка подтвердила данный факт, и компания уволит бортпроводницу. История с "увольнением" стюардессы получила широкий общественный резонанс.

В самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве "Аэрофлот" может именовать города России так, как хочет? — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 27 апреля 2018 г.

"Город Российской Федерации называется Калининград, разве это не должно быть известно сотрудникам Аэрофлота, которые публично объявляют названия городов? Разве они объявляют, что совершается рейс Москва-Ленинград, если город называется Санкт-Петербург? Они разве объявляют рейс Москва-Сталинград, если город сейчас называется Волгоград? Какие тут могут быть вопросы?.. Есть ли логика в том, что город, являющийся столицей одного из субъектов РФ, называется не тем названием, какое он носит официально?", — заявил Третьяков РИА Новости.

"Наказывать того, кто это сказал, или не наказывать, я не просил. Я вообще об этом не упоминал", — добавил он.

Третьяков пояснил, что на сообщение о планах уволить бортпроводницу, сделанное с аккаунта "Аэрофлота", он ответил, что объявление было озвучено мужским, а не женским голосом, однако на это ему было сказано, что такие объявления делает старший бортпроводник, и она якобы "сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации".

Он настаивает на том, что "Кёнигсбергом" Калининград по-английски назвал мужчина.

"Если вдруг наказали кого-то несправедливо, а этот человек такого не произносил, если этот человек меня найдет, что нетрудно сделать, то я буду свидетельствовать в пользу того, что было в реальности. Я по-прежнему уверен, что это был мужской голос, а не женский. Я знаю, что такие объявления делает командир корабля, а не старший бортпроводник", — сказал Третьяков.

Он добавил, что после его публикации в соцсетях "началось возмущение", что он "уволил девушку", однако не собирается комментировать действия "Аэрофлота".