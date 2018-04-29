МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кёнигсбергом, сообщила компания в Twitter.
Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе 25 апреля во время объявления по-русски прозвучало, что самолет совершит полет по маршруту Москва-Калининград, а во время перевода информации на английский было сказано о рейсе Москва-Кёнигсберг.
"Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал", — сообщил официальный Twitter-аккаунт авиакомпании в ответ на запись Третьякова.
Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД— Аэрофлот (@aeroflot) 28 апреля 2018 г.
В компании отметили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник.
Кёнигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 года. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.