Большинство россиян ощутили влияние санкций на экономику России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Половина россиян не ощущают влияния санкций в отношении РФ на свою повседневную жизнь, но большинство видит их влияние на экономику страны, причем 37% считают его негативным, а 30% — позитивным, показал опрос Фонда "Общественное мнение", результаты которого опубликованы на официальном сайте организации.

Респондентам в ходе опроса задали, в том числе, вопрос о том, влияют ли санкции со стороны других стран "на жизнь таких людей, как вы". Половина опрошенных (51%) придерживаются мнения, что санкции не влияют на жизнь обычных граждан; эта доля увеличилась за последние 4 года: в 2014 году так ответили 34%, а в 2016 году — 40% респондентов.

О существенном влиянии на жизнь людей говорят сегодня 23% опрошенных, что оказалось лишь немногим меньше, чем в прошлые годы (24%). Еще 19% в ходе нынешнего опроса отметили, что санкции влияют на жизнь несущественно, в 2014 году ответивших так было 30%, в 2016 году — 29%.

Между тем, более 70% россиян говорят о влиянии санкций со стороны других стран на экономику РФ, в том числе 44% отмечают существенное влияние, а 29% говорят о несущественном воздействии. При этом, по мнению 37% респондентов, санкции оказывают скорее отрицательное влияние на экономику России, тогда как 30% считают его скорее позитивным.

Более трети россиян (36%) убеждены, что во взаимной отмене санкций в равной мере заинтересованы и Россия, и Запад. Несколько меньше (32%) говорят о большей заинтересованности в этом процессе западных стран, а 20% респондентов считают, что Россия более заинтересована в этом.

Вместе с тем, равное число опрошенных (по 21%) не предвидят последствий для экономики России в случае отмены как санкций со стороны Запада, так и российских контрсанкций. Но все же чаще россияне склонны видеть в отмене взаимных ограничений пользу для российской экономики.

Так, 45% говорят, что отмена санкций Запада в отношении России принесет экономике РФ больше пользы (12% считают, что больше вреда); наряду с этим, больше респондентов предполагают позитивный эффект и в случае отмены контрсанкций самой Россией: 34% говорят, что это принесет экономике РФ больше пользы, а 16%, напротив, больше вреда.

ФОМ провел опрос 21-22 апреля среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.