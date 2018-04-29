Пассажир рассказал о перемотанных скотчем креслах в самолете "ЮТэйр"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" заменила кресла в самолете Boeing 737-400 после жалобы пассажира, рассказавшего о перемотанных скотчем, фольгой и лейкопластырем подлокотниках сидений на борту, который следовал из Москвы в Тюмень.
"ЮТэйр" уже установил новые кресла в бизнес и эконом-классах салона воздушного судна Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ имени Василия Колошенко", — заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В авиакомпании также добавили, что тщательно следят за состоянием самолетов и "оперативно устраняют все неисправности".