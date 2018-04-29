МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился в базе данных Госдумы.
Помимо снижения зарплаты, инициатива предполагает отмену ряда привилегий по пенсионному, медицинскому и санаторно-курортному обеспечению. По мнению авторов законопроекта, это позволит значительно снизить расходы на содержание законодателей.
В законопроекте отмечается, что сегодня сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры. При этом в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.
Ранее Миронов заявлял, что инициатива станет хорошим стимулом, чтобы депутаты принимали законы, направленные на рост российской экономики и решение социальных вопросов. "Депутаты должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле", — цитировала политика его пресс-служба.
"Нужно обсудить"
"Объявив им о том, что они, переехав в другой город, перевезя сюда семью, должны получать зарплату 35 тысяч… это означает, что мы просим их на выход. Тогда кто займет их места?" — задается вопросом парламентарий.
Позиция правительства
Поэтому, отмечает правительство, высокие зарплаты депутатов и сенаторов обусловлены природой их деятельности. Согласно позиции Белого дома, парламентарии должны эффективно участвовать в законотворческом процессе, сложность которого в современных условиях существенно возросла, а также уделять должное внимание работе с избирателями.
"Пчелы против меда"
"Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда", — заявил он.
При этом Шмаков отметил, что сам поддержал бы эту инициативу, потому что так депутаты могли узнать, "как живет простой народ".