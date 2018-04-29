В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране‍

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился в базе данных Госдумы.

Помимо снижения зарплаты, инициатива предполагает отмену ряда привилегий по пенсионному, медицинскому и санаторно-курортному обеспечению. По мнению авторов законопроекта, это позволит значительно снизить расходы на содержание законодателей.

В законопроекте отмечается, что сегодня сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры. При этом в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Ранее Миронов заявлял, что инициатива станет хорошим стимулом, чтобы депутаты принимали законы, направленные на рост российской экономики и решение социальных вопросов. "Депутаты должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле", — цитировала политика его пресс-служба.

"Нужно обсудить"

"Единая Россия" собирается обсудить законопроект эсеров, сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев. Депутат отметил, что было бы правильным, если авторы проекта первыми показали пример, отказавшись от привилегий. Он также напомнил, что сейчас значительное количество депутатских кресел занимают врачи, учителя и рабочие.

"Объявив им о том, что они, переехав в другой город, перевезя сюда семью, должны получать зарплату 35 тысяч… это означает, что мы просим их на выход. Тогда кто займет их места?" — задается вопросом парламентарий.

Позиция правительства

Правительство не поддержало инициативу, сославшись на позицию Конституционного суда, который определил профессиональный характер работы депутатов как черту современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой оплачиваемой деятельностью как общепринятый принцип.

Поэтому, отмечает правительство, высокие зарплаты депутатов и сенаторов обусловлены природой их деятельности. Согласно позиции Белого дома, парламентарии должны эффективно участвовать в законотворческом процессе, сложность которого в современных условиях существенно возросла, а также уделять должное внимание работе с избирателями.

"Пчелы против меда"

Законопроект справедливороссов не может быть принят, поскольку парламентарии не допустят такого снижения дохода, уверен глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

"Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда", — заявил он.

При этом Шмаков отметил, что сам поддержал бы эту инициативу, потому что так депутаты могли узнать, "как живет простой народ".