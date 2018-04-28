В МГУ сообщили об уничтожении незаконной свалки на земле университета

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) заявили, что незаконная свалка и приспособления для сжигания мусора за зданием Фундаментальной библиотеки разрушены спецтехникой, а территорию поставили под охрану.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура внесла представление ректору МГУ Виктору Садовничему из-за этой ситуации. В сообщении прокуратуры отмечается, что территория была предоставлена МГУ в бессрочное пользование, университет "допустил нецелевое использование земельного участка".

В МГУ РИА Новости отметили, что руководство вуза инициировало проверку сразу после обращений об этом.

"Второго апреля в ходе указанной масштабной проверки новой территории МГУ силами межведомственной комиссии университета с участием представителей органов власти, в том числе прокуратуры, на вышеуказанном земельном участке была обнаружена незаконная свалка мусора и приспособления для его сжигания, которые были незамедлительно разрушены спецтехникой, а пути подъезда к свалке заблокированы. Принято решение об установке стационарных КПП со шлагбаумами", — говорится в сообщении.

В университете напомнили, что сейчас на этой территории строится Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" ("Долина"). "В целях выполнения предписаний органов власти и с учетом многочисленных жалоб студентов и жителей прилегающих домов Московский университет заключил соглашения об охране указанной территории, недопущению ввоза мусора на данную территорию и его сжиганию, очистке территории", — подчеркивается в сообщении.

Как отмечает вуз, земля, на которой располагалась свалка, была захвачена, на ней самовольно построили гаражи. "Снос существующих гаражей должен производиться за счет средств автовладельцев. По данным территориального управления Росреестра по Москве, на вышеуказанных земельных участках нет зарегистрированных прав собственности граждан. Московский университет проинформировал владельцев незаконных построек о необходимости их сноса в соответствии с действующим законодательством", — рассказали в пресс-службе.

Ранее президентский СПЧ попросил главное управление МВД по Москве и столичную прокуратуру проверить сообщения о несанкционированной свалке на территории МГУ. Поводом для обращений к правоохранителям послужили жалобы жителей района Раменки о неприятном запахе с этой территории. Было установлено, что "по указанному адресу расположен гаражно-строительный комплекс "Стрела", на территории которого неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения соответствующей лицензии".