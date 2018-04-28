РЖД запустят дополнительные поезда дальнего следования в майские праздники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. РЖД запустят 263 дополнительных поезда дальнего следования в майские праздники для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки, сообщает компания в субботу.
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Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении по маршрутам Москва — Таллин и Москва — Хельсинки.
"Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров в период майских праздников в текущем году АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначены 263 дополнительных поезда дальнего следования. Всего в дни майских праздников регулярные и дополнительные поезда совершат в общей сложности свыше 6,6 тысячи рейсов, что на 2,8% больше, чем в праздничные дни прошлого года", — говорится в сообщении.
По прогнозам компании, в период с 28 апреля по 2 мая поездами дальнего следования ФПК воспользуются более 1,3 миллиона пассажиров, что на 6% превышает показатели прошлого года. "Пиковые" даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая.