"Почта России" напечатает фотографии для участников "Бессмертного полка"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Почта России" и "Волонтеры Победы" проводят акцию, в ходе которой участники народного шествия "Бессмертный полк" смогут получить по почте фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении "Почты России".

Акция проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Ростовской и Рязанской областях, Башкирии и Дагестане, а также Ставропольском крае.

Жители этих регионов, желающие получить фотографию по почте, должны зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету, загрузить фотографию участника войны и указать его полное имя.

"Почта России" напечатает и доставит заявителям снимки в формате А4, обрамленные георгиевской лентой. Заявки принимаются до 3 мая включительно. Фотографии доставят до местного почтового отделения, адресат получит в почтовый ящик уведомление.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.