Прокуратура внесла представление ректору МГУ из-за свалки за библиотекой

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ректору МГУ было внесено представление из-за нелегальной свалки за зданием фундаментальной библиотеки вуза, в настоящее время университет принял меры по устранению нарушений, запланированы мероприятия по уборке участка и вывозу мусора, сообщает сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ) со ссылкой на ответ столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы проинформировала о результатах проверки информации, поступившей в Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека о нелегальной свалке за фундаментальной библиотекой МГУ имени М.В. Ломоносова", — говорится в сообщении на сайте СПЧ.
Совет в субботу опубликовал на своем сайте текст ответа руководителя столичной прокуратуры, в котором указано, что данная территория предоставлена МГУ на основании акта правительства Москвы на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей. Отмечено, что в нарушение Земельного кодекса университетом допущено нецелевое использование указанного земельного участка.
Указано, что граждане, незаконно проживающие на указанной территории, прокуратурой не выявлены, но в связи с возможностью их незаконного нахождения на земельном участке соответствующая информация направлена в ОМВД России по району Раменки.
Ранее президентский СПЧ попросил Главное управление МВД России по Москве и столичную прокуратуру проверить сообщения о несанкционированной свалке и незаконном сжигании мусора за зданием Фундаментальной библиотеки МГУ им. Ломоносова. Поводом для обращений к правоохранителям послужили жалобы жителей района Раменки о неприятном запахе, распространяющемся с этой территории.