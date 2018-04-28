Прокуратура внесла представление ректору МГУ из-за свалки за библиотекой

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ректору МГУ было внесено представление из-за нелегальной свалки за зданием фундаментальной библиотеки вуза, в настоящее время университет принял меры по устранению нарушений, запланированы мероприятия по уборке участка и вывозу мусора, сообщает сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ) со ссылкой на ответ столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы проинформировала о результатах проверки информации, поступившей в Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека о нелегальной свалке за фундаментальной библиотекой МГУ имени М.В. Ломоносова", — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Совет в субботу опубликовал на своем сайте текст ответа руководителя столичной прокуратуры, в котором указано, что данная территория предоставлена МГУ на основании акта правительства Москвы на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей. Отмечено, что в нарушение Земельного кодекса университетом допущено нецелевое использование указанного земельного участка.

"По выявленным нарушениям Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 04.04.2018 ректору МГУ им. М.В. Ломоносова внесено представление. В настоящее время университетом приняты меры по устранению нарушений, запланированы мероприятия по уборке земельного участка и вывозу мусора", — говорится в письме.

Указано, что граждане, незаконно проживающие на указанной территории, прокуратурой не выявлены, но в связи с возможностью их незаконного нахождения на земельном участке соответствующая информация направлена в ОМВД России по району Раменки.

"Сведения о несоблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства направлены в территориальный отдел Управления Роспортребнадзора по г. Москве в ЗАО. Оснований для принятия иных мер реагирования в настоящее время не имеется", — отмечено в ответе прокуратуры.

Ранее президентский СПЧ попросил Главное управление МВД России по Москве и столичную прокуратуру проверить сообщения о несанкционированной свалке и незаконном сжигании мусора за зданием Фундаментальной библиотеки МГУ им. Ломоносова. Поводом для обращений к правоохранителям послужили жалобы жителей района Раменки о неприятном запахе, распространяющемся с этой территории.

ГУ МВД по Москве ранее уже проинформировало совет о результатах своей проверки. Было установлено, что "по указанному адресу расположен гаражно-строительный комплекс "Стрела", на территории которого неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения соответствующей лицензии". По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, назначено проведение административного расследования. Кроме того, полиция направила запрос в департамент природопользования Москвы о расчете размера причиненного ущерба компонентам природной среды для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ о порче земли.