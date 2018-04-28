"ВКонтакте" предупредила пользователей о возможных проблемах с доступом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "ВКонтакте" заявила о возможных проблемах с доступом к соцсети у части пользователей.
Ранее некоторые пользователи могли испытывать проблемы с доступом к "ВКонтакте" из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. Надзорное ведомство объясняло это "кратковременным попаданием в реестр отдельных IP-адресов" из-за "технологических особенностей работы системы".
Также сбой в работе соцсети произошел на прошлой неделе. Тогда в компании заявили, что он был связан с "кратковременными ошибками у ряда пользователей".