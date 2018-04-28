Фотоконкурс, посвященный ПМЭФ 2018, стартует в Instagram 30 апреля

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Фотоконкурс, посвященный подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума 2018, стартует 30 апреля, говорится в сообщении Фонда "Росконгресс".

Участники конкурса должны будут в период с 30 апреля по 26 мая разместить в Instagram фотографии с мест проведения Форума и красотами города Санкт-Петербурга под хэштегом #фотоконкурсПМЭФ.

Также конкурсанты должны подписаться на Instagram, сделать репост этого поста о конкурсе в свой профиль Instagram, а также на время конкурса открыть свои профили (чтобы конкурсную фотографию могли увидеть все желающие).

В пресс-релизе Росконгресса отмечается, что фотографии не должны содержать угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-либо лиц, клевету, элементов эротики, насилия либо элементов, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-либо группе лиц или к какому-либо лицу и во всех отношениях должны соответствовать теме и духу конкурса.

На официальном аккаунте ПМЭФ-2018 6 июня будут выложены работы трех победителей, которым будут вручены сувениры и призы.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.