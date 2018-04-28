МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Правительство законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской работы — черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — "общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип".

Поэтому, отмечает правительство, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что депутаты и сенаторы обязаны "полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями".