Крымский сенатор предложил ввести понятие "пиратство" после захвата "Норда"

ЛИВАДИЯ (Крым), 28 апр — РИА Новости. Изменения в проект закона "О государственном управлении морской деятельностью РФ" в части безопасности российских судов и экипажей и введение в закон понятия "пиратство" предложила внести сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на морской коллеги в Ливадии.

В своем выступлении Ковитиди отметила, что международные законы бездействуют в отношении субъектов морской деятельности России, в качестве примера она привела захват судна "Норд" украинскими пограничниками. Положение конвенции ООН по морскому праву определяет пиратскими только частновладельческие суда и государственные военные корабли, экипажи которых поднял мятеж и вышли из под контроля власти, отметила сенатор.

"Учитывая, что международно-правовые акты сегодня не отвечают тем вызовам и угрозам субъектам морской деятельности, обеспечивающим безопасность морского судоходства и граждан РФ, которые находятся на морских судах, а также международные организации сегодня все бездействуют, я прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6 указанного закона обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренной статьей 101 ООН по морскому праву с понятием "пиратство". И соответственно у нас появится возможность применять статью 105 конвенции, которая уполномочивает в последующем все государства на захват указанного судна, арест находящихся на нем лиц и привлечения его к ответственности", — сказала Ковитиди.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Самый радостный день в моей жизни – покинувший Украину член экипажа судна "Норд"

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