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Общество

Подмосковный омбудсмен раскритиковал новые правила поведения в аэропортах

12:1228.04.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Архивное фотоПассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новые правила поведения в аэропортах Подмосковья, среди прочего запрещающие лежать на креслах в зоне ожидания, противоречат здравому смыслу, люди считают, что теперь их будут "штрафовать за каждый шаг", заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В СПЧ назвали неуважением к пассажирам запрет лежать в аэропортах

Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".

Речь идет о правилах, установленных областным правительством. Вновь принятый закон запрещает посетителям аэропортов множество действий. Пассажирам, ожидающим вылет, запрещается ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. Нарушителей ждет предупреждение или штраф. Более того, запрещается слушать музыку без наушников, бежать по эскалатору (даже если пассажир опаздывает на рейс).

"Вводимые правила явно противоречат здравому смыслу. Это перебор. Люди возмущаются, пишут о том, что теперь будут штрафовать за каждый шаг. А что делать, например, человеку, у которого от долгого сидения или стояния опухают ноги? Необходимо было направить принимаемый документ для экспертной оценки, чтобы исключить перегибы", — считает Семенова.

Запрет лежать на лавках и сидениях вызвал недоумение у многих — об этом уже заявили в Общественной палате РФ, СПЧ и "Единой России", а Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку новых правил поведения в аэропортах.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Крымчанин Валерий Волховский
Прекрасные правила, только штрафы в 100 рублей - смехотворство это. Минимум 900 рублей, а кто начнёт огрызаться ещё, то добавлять по 200 рубчиков за каждое непослушание. И ещё непонятно насчёт аэропорта Внуково, почему нет в списке перечисленных... Неотвратимость наказания в рамках действующих правил и законов, улучшит бытовую культуру россиян и отобъёт у многих желание копировать в поведении граждан с низкой культурой поведения, а также копировать поведение граждан из других стран, где поведение каждого считается его личным выбором. Почему стоячие люди должны только смотреть, как какой-то храпящий занимает по крайней мере 3 сиденья? Насчёт детей никто умный не возникнет. А вот к хамам в этом вопросе, прнимаемый закон или правила, ой как нужен, давно назрело. Копировать надо красивое и приемлемое для для всех граждан РФ.
12:23
28.04.2018
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