От действий Роскомнадзора страдают все, кроме Telegram, считают в Qiwi

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все, кроме Telegram, страдают от попыток блокировки мессенджера Роскомнадзором, считают в компании Qiwi.

При этом компания отмечает, что выступает за свободный интернет в России и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в интернет.

"Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса. Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram", — говорится в сообщении компании.

Как отмечают в Qiwi, на этой неделе пользователи платежного сервиса почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на сайте компании не работала ReCaptcha, благодаря которой обеспечивается идентификация и безопасность входа для клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.