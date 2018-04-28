Вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой, вступили в силу 28 апреля.
Регионы получили право наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков и раньше запрещалось, однако специальной разметки, обозначающей запрет, не было.
Теперь водителям нельзя выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где есть новая разметка, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Штраф за остановку на "вафельнице" составит тысячу рублей.
Также появился новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о наличии такой разметки на дороге. Знак будут ставить на расстоянии не более тридцати метров до "вафельницы".
До подписания постановления такая разметка применялась в качестве эксперимента на некоторых улицах Москвы — например, на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской и Велозаводской улиц и Автозаводской с улицей Ленинская Слобода.