Вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой, вступили в силу 28 апреля.

Это следует из постановления кабмина от 20 октября прошлого года, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Регионы получили право наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков и раньше запрещалось, однако специальной разметки, обозначающей запрет, не было.

Теперь водителям нельзя выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где есть новая разметка, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Штраф за остановку на "вафельнице" составит тысячу рублей.

© АГН "Москва" Сетчатая дорожная разметка ("вафельница") на перекрестке в Москве © АГН "Москва" Сетчатая дорожная разметка ("вафельница") на перекрестке в Москве

Также появился новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о наличии такой разметки на дороге. Знак будут ставить на расстоянии не более тридцати метров до "вафельницы".

Еще в 2016 году первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил регламентировать применение новой дорожной разметки на перекрестках — узора в виде желтой диагональной сетки, заезд на которую на красный сигнал светофора будет облагаться штрафом. Новую разметку предложили эксперты по безопасности дорожного движения как один из путей решения проблем пробок.

До подписания постановления такая разметка применялась в качестве эксперимента на некоторых улицах Москвы — например, на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской и Велозаводской улиц и Автозаводской с улицей Ленинская Слобода.