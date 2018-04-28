В первомайских акциях в Москве примут участие до 130 тысяч человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала семь крупных демонстраций с последующим проведением митингов на 1 мая, в них могут принять участие до 130 тысяч человек, мероприятия пройдут по всей Москве, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"На 1 мая согласовано семь акций, в том числе объединенные. Шествия будут проходить в семи местах. Мероприятия пройдут по всему городу", — сказал Черников в субботу.

Как уточнила РИА Новости представитель пресс-службы департамента Елена Романова, на Красной площади 1 мая соберется Московская федерация профсоюзов: сбор и формирование первой колонны состоится в 8.30 мск на Васильевском спуске, в акции могут принять участие до 120 тысяч человек.

КПРФ 1 мая проведет демонстрацию, посвященную Международному дню солидарности трудящихся: участники акции начнут шествие в 12 часов, двигаясь с Калужской площади по Большой Якиманке. Митинг с установкой трибуны пройдет на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу. Мероприятие продлится до 15 часов с числом участников до 5 тысяч человек. Кроме того, уточнили в департаменте, 1 мая в Зеленограде состоится еще одна демонстрация КПРФ, которая пройдет от Центрального проспекта по Яблоневой аллее, улице Юности с митингом у театра "Ведогонь". Они пройдут с 11.30 до 13.30 с общим количеством участников по всем объединенным заявкам до 800 человек.

Также, по информации ведомства, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) проведет традиционный митинг в честь 1 мая с 11 до 16 часов на Пушкинской площади у памятника Пушкину с количеством до 3 тысяч участников. Объединение "Левые" и партия "Другая Россия" устроят акции для привлечения внимания граждан к необходимости соблюдения законодательства и защиты их прав — шествие и митинг пройдут с 14.00 до 16.30, согласовано до 450 человек. Сбор участников планируется на пересечении улицы Дружинниковская и Заморенова, шествие пройдет по улице Заморенова, Трехгорный вал, Краснопресненская застава. Митинг состоится на площади Краснопресненская застава у памятника героям 1905 года.

Партия "Справедливая Россия" проведет митинг, посвященный Празднику весны и труда, для привлечения внимания общественности к программам и целям партии. Акция состоится в парке Красная Пресня с 10.00 до 13.30 с числом участников до 700 человек.