Движение на улицах в центре Москвы перекроют 1 мая из-за демонстраций

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Движение на нескольких улицах в центре Москвы перекроют из-за праздничных демонстраций 1 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в субботу.

Так, с 6.30 1 мая движение перекроют на улицах Ильинка, Варварка, площади Васильевский спуск, Москворецком мосту, с 9.00 автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице (от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд), Охотному ряду и Моховой улице.

Помимо этого, с 11.00 до 15.00 движение будет закрыто на Калужской площади, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом Каменных мостах, а также Театральной площади.

Отмечается, что движение на всех участках будет открываться по мере прохождения колонн.

Также с 13.00 до 16.30 для движения будут закрыты улицы Заморенова, Трехгорный вал и Красная Пресня, а в 16.00 откроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. Кроме того, с 13.00 и до 17.30 движения не будет на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.